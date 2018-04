12-Jährige von unbekanntem Pkw angefahren, Unfallflucht

Aus Richtung Schützenstraße kam zur selben Zeit ein roter Klein-PKW gefahren. Offensichtlich beachtete der unbekannte Mann am Steuer das Mädchen nicht und erfasste sie mit der rechten vorderen Ecke seines Fahrzeugs. Obwohl die 12-Jährige dabei zu Boden geschleudert wurde, fuhr der Unbekannte langsam weiter in die Wilhelm-Blos-Straße. Das Kind wurde leicht verletzt und am nächsten Tag zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unbekannten handelt es sich offenbar um einen älteren Mann, circa 80 Jahre alt, der kurze, grau-weiße Haare hat und ein hell-graues Oberteil trug. Er fuhr einen roten Kleinwagen mit TBB-Kennzeichen.

Personen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Zwei Pkw an zwei Tagen zerkratzt

Wertheim. Mit dem Einritzen von den Buchstaben "W X W" in die Lackierung eines Mercedes und eines Citroën an der Straße Am Bildacker in Hofgarten haben Unbekannte einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.000 Euro angerichtet. Den schwarzen Mercedes beschädigten sie am Dienstag im Zeitraum von 8 bis 17 Uhr. Am Mittwoch im Zeitraum von 7 bis 12.20 Uhr folgte dann das Zerkratzen des schwarzen Citroën. Aufgrund der Schriftzeichen ist davon auszugehen, dass es sich um dieselben Täter handelt. Zeugenhinweise zu beiden Fällen nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342/9189-0 entgegen.

Heckscheibe mit Sperrmüll eingeschlagen?

Wertheim. Bei einem roten Ford Fiesta, der in der Straße Am Reinhardshof in Wertheim/Wartberg parkte, haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch die Heckscheibe eingeschlagen. Nach den bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Vorfall am Dienstag, gegen 22 Uhr. Möglich ist, dass die Unbekannten für die Sachbeschädigung einen Stuhl von einem Sperrmüllstapel zur Hilfe nahmen. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung zu setzen.

