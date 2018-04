Aufmerksame Zeugen melden Fahrerflucht

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er daraufhin weiter. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und sorgten vermutlich dafür, dass er Besitzer der Mauer nicht auf dem Schaden von 100 Euro sitzenbleibt.

Einbrecher an standhafter Tür gescheitert

Freudenberg. Offenbar waren in der Freudenberger Hauptstraße Einbrecher unterwegs. An der Hintertür eines Geschäfts versuchten sie im Zeitraum von Mittwoch, 28. März, bis Sonntag, 8. April, einzudringen. Da die Tür standhielt, verschwanden die Unbekannten unverrichteter Dinge wieder. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09375/9103-1 an den Polizeiposten Freudenberg erbeten.

Polizei Heilbronn