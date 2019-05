17-Jährige in Würzburg sexuell belästigt

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 17.15 Uhr, ereignete sich eine sexuelle Belästigung in der Matterstockstraße. Die 17-jährige Geschädigte saß auf der Treppe zur Kirche St. Josef als sie von dem späteren Tatverdächtigen angesprochen wurde. Dieser bedrängte die junge Frau verbal und wollte sie zu sexuellen Handlungen bewegen. Die Geschädigte konnte sich erfolgreich zur Wehr setzen und wohl auch aufgrund anwesender Passanten entfernte sich der Mann in Richtung Scharoldstraße.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als

männlich, 180 cm groß und von schlanker Statur

dunklerer Hauttyp, dunkle längere Haare mit Rasta-Zöpfen

auffällig war eine erkennbare Zahnlücke im Bereich der Schneidezähne

der Tatverdächtige sprach gebrochenes Deutsch sowie bruchstückhaftes Englisch

bei der Tatbegehung führte er eine Einkaufstasche mit der Aufschrift „NORMA“ mit

Die Ermittler der Polizei suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität des Tatverdächtigen abgeben können. Zeugen melden sich bitte unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

dc/Meldung der Polizei Würzburg