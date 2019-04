Streit in Würzburg endet mit Faustschlag

Am Freitagabend (12.04.19) kam es in der Hofstraße zwischen zwei Männern zu einer zunächst nur verbal geführten Streitigkeit. Aus noch nicht bekannten Gründen eskalierte die Auseinandersetzung und ein 27-jähriger erhielt von seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht. Der bislang unbekannte Schläger rannte anschließend davon. Der 27-jährige erlitt leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Brandentwicklung am Seelein am Würzbuerger Heuchelhof

Würzburg-Heuchelhof: Am Freitagnachmittag (12.04.19) kam es im Bereich des „Seelein“ in der Berner Straße zu einem Brandfall. Passanten hatten dort einen Brand der Grasnarbe und des Schilfbewuchses gemeldet. Die verständigte Feuerwehr musste allerdings nicht mehr tätig werden. Das Feuer war bereits selbständig wieder erloschen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Entstehung des Brandes ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, eine Selbstentzündung dürfte aufgrund der Jahreszeit aber ausgeschlossen sein. Die Poli

Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.

Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Würzburg-Innenstadt: Bereits am Dienstagabend (09.04.19) verschwand ein hochwertiges Mountainbike am Oberen Mainkai. Das Fahrrad war vor einem Lokal an einem Treppengeländer angeschlossen und nur etwa 30 Minuten unbeaufsichtigt. Konkret handelt es sich um ein MTB Hardtail der Marke „Cannondale“, Modell F 29, mit schwarzem Carbonrahmen. Der Wert wird mit 6500,00 Euro angegeben. Zeugenhinweise nimmt die PI Würzburg-Stadt, Tel.: 0931/457-2230, entgegen.

Unfallflucht am Würzburger Peterplatz

Würzburg-Innenstadt: Am Donnerstagabend (11.04.19) stellte die Fahrerin eines schwarzen Pkw Seat-Leon an ihrem Fahrzeug an der Beifahrereseite frische Unfallspuren fest. Der Seat stand mehrere Tage am Peterplatz, Ecke Hörleinstraße und wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Am geparkten Seat entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500,00 Euro.

Meldungen der Polizei Würzburg