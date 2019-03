Betrüger ergaunern in Würzburg vierstelligen Betrag von Seniorin

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, klingelten drei Männer bei einer Rentnerin im Winterleitenweg. Das Trio bot Dienstleistungen rund ums Haus an und wollte die Terrasse der 82-Jährigen in Stand setzen. Als Lohn hierfür übergab die Dame einen vierstelligen Eurobetrag. Nachdem lediglich Reinigungsarbeiten ausgeführt wurden, forderten die Männer weiteres Geld. Als ihnen dies verwehrt wurde, ergriffen die drei Männer die Flucht. Die zuvor vereinbarten Leistungen wurden nicht erbracht. Die Seniorin beschrieb die drei Personen als westeuropäisch und hochdeutsch sprechend.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt suchen in diesen Zusammenhang nach Zeugen, denen die drei Männer oder sonstige sachdienliche Hinweise aufgefallen sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Taschendiebstahl in Straßenbahn - Mobiltelefon entwendet

WÜRZBURG/INNENSTADT. Eine Würzburgerin befand sich am Mittwoch, im Zeitraum von 16.50 Uhr bis 16.55 Uhr, in der Straßenbahn der Linie 5. Die 30-Jährige nutzte kurz ihr Smartphone und verstaute dieses in der Außentasche ihrer Jacke. An der Haltestelle „Kürschnerhof“ bemerkte die Frau das Fehlen ihres Mobiltelefons. Ein bislang unbekannter Täter entwendete das Telefon aus der verschlossenen Jackentasche. Zur Tatzeit herrschte hohes Personenaufkommen und entsprechendes Gedränge innerhalb der Straßenbahn. Das erbeutete Smartphone vom Typ Samsung Galaxy S9 hatte noch einen Wert von 599 Euro.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise hierzu möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Hausfassade mutwillig beschädigt

WÜRZBURG/INNENSTADT. Nachträglich wurde der Polizei eine Sachbeschädigung in der Peterstraße angezeigt. Im Zeitraum von Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 10.00 Uhr wurde Blechteile der Fassade eines Hauses in der Peterstraße durch Vandalismus beschädigt. Der so entstandene Sachschaden wurde mit circa 1.000 Euro beziffert. Zu dem oder den Tätern existieren bislang keine Hinweise. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Fehler beim Fahrstreifenwechsel - ein Leichtverletzter und 9.000 Euro Schaden

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Donnerstag kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Fahrer des Lastkraftwagens wollte auf dem Stadtring-Süd auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen dort in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Der Lkw prallte dem Renault in die Fahrerseite. Der 58-jährige Pkw-Fahrer erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde mit circa 9.000 Euro angegeben.

Zaun und Straßenlaterne beschädigt - Zeugensuche nach Unfallfluchten

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Im Zeitraum von Mittwoch 18.00 Uhr, bis Donnerstag 06.00 Uhr. wurde in der Winterhäuser Straße eine Straßenlaterne beschädigt. Die auf Höhe der Hausnummer 101 stehende Laterne wies einen frischen Unfallschaden auf. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden wurde mit 1.500 Euro angegeben.

WÜRZBURG/LENGFELD. Im Laufe des Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr, wurde die Umfriedung eines Anwesens in der Straße „Am Trog“ beschädigt. Der metallene Zaun trug frische Spuren eines Verkehrsunfalles und der verursachte Schaden wurde auf circa 500 Euro beziffert. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Daten anzugeben oder sonst die Schadensregulierung zu ermöglichen.

In beiden Fällen suchen die Unfallsachbearbeiter nach Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den jeweiligen Verkehrsunfallfluchten möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg