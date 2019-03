Mehrere Fahrzeuge im Würzburger Stadtgebiet beschädigt

In der Zeit von Samstag bis Sonntag wurde der Wagen eines Würzburgers in der Eisenbahnstraße von einer bislang unbekannten Person beschädigt. Der Fahrzeugführer stellte seinen schwarzen BMW am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 56 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als er am Sonntagmittag, gegen 12:45 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel offenbar abgerissen bzw. abgetreten wurde und der Lack im Bereich der Fahrertüre einen erheblichen Kratzer aufwies. Der Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro beziffert.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 17:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11:00 Uhr, kam es in der Beethovenstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei Pkws. Der schwarze Seat und der graue VW waren ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Ein bislang unbekannter Täter trat vermutlich gewaltsam gegen die Außenspiegel, sodass diese beschädigt wurden. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 300 Euro.

Die Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Würzburg