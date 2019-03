Aschaffenburg: Bäcker hat kein Alkohol im Sortiment - Betrunkener rastet aus

Am Montagabend gegen 19.40 Uhr wollte ein bereits stark alkoholisierter 40-jähriger Mann in einer Bäckereifiliale im Aschaffenburger Hauptbahnhof ein hochprozentiges alkoholisches Getränk kaufen. Als der Verkäufer dem polizeibekannten Mann mitteilte, dass er keinen Alkohol in seinem Warenangebot hat, wurde dieser aggressiv und beleidigte den Angestellten. Anschließend versuchte er hinter den Verkaufstresen zu gelangen. Dies konnte jedoch durch den Verkäufer, der sich leicht am Arm verletzte, verhindert werden.

Alarmierte Polizeibeamte der Bundespolizei und ein zufällig vor Ort anwesender Polizeibeamter aus Hessen konnten den weiterhin aggressiven und uneinsichtigen Täter schließlich in Gewahrsam nehmen. Auch die Beamten wurden von dem Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt, permanent beleidigt. In der Polizeiwache leistete er schließlich Widerstand und musste gefesselt werden. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Der 40-Jährige konnte nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden bereits eingeleitet.

Polizei Würzburg/red