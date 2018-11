Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall auf A3 tödlich verletzt

Gegen 06:00 Uhr fuhr ein Lkw mit tschechischer Zulassung dem aktuellen Sachstand nach aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Rottendorf und Würzburg/Randersacker in Fahrtrichtung Frankfurt auf einen vorausfahrenden Sattelauflieger auf. Der 60-jährige Unfallverursacher wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Der tschechische Staatsbürger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die A3 musste in diesem Bereich zum Zwecke der Unfallaufnahme, zu der ein Unfallsachverständiger hinzugezogen wurde, komplett gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr über die B8 umgeleitet. Die Verkehrsbehinderungen werden voraussichtlich bis in die Mittagstunden andauern.

Quelle: Polizei Würzburg/mho