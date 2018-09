Jugendliche provozieren in Straßenbahn - 35-Jähriger schlägt zu

Am Freitag gegen 18:55 Uhr gerieten in der Straßenbahn der Linie 5 mehrere Jugendliche mit einem 35 jährigen Würzburger zunächst in einen verbalen Streit, da sich die Jugendlichen sehr laut verhielten und dies den 35 jährigen störte. Im Zuge der Streitigkeit wurde der 35 jährige durch die Jugendlichen mit Beeren beworfen. Daraufhin schlug er einem der Beerenwerfer mit der Faust ins Gesicht. Der 16 jährige Geschädigte wurde leicht verletzt.

Den 35 jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Spielwaren entwendet - Täter gefasst

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagnachmittag wurde ein 43 jähriger Würzburger vom Hausdetektiv eines Würzburger Drogeriemarktes beim Ladendiebstahl betroffen. Die hinzugerufene Polizei führte eine Identitätsfeststellung durch. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde Zubehör für eine Spielzeugeisenbahn im Gesamtwert von über 500 Euro aufgefunden. Da der 43 jährige nach eigenem Bekunden über keine Eisenbahn verfügt, geht die Polizei davon aus, dass er die Waren entwendete um diese weiter zu veräußern. Wer ein möglicher Abnehmer sein könnte ist nun unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Außenkamera und Zierkürbis beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/FRAUENLAND. In der Tatzeit vom 11.09.2018 bis 14.09.2018 wurde in der Keesburgstraße die Außenkamera, welche in einem Türpfosten eines Einfamilienhauses verbaut war, beschädigt. Weiterhin wurde ein Zierkürbis, der sich auf dem Türpfosten befand, in den Garten des 65 jährigen Geschädigten geworfen und somit ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

E-Bike aus Garage entwendet und wieder gefunden

WÜRZBURG/UNTERDÜRRBACH. Ein aufmerksamer Bürger teilte am Freitagnachmittag der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mit, dass er ein herrenloses E-Bike in der Walther-Nernst-Straße gefunden habe. Die 63 jährige Geschädigte erschien zeitgleich in der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und teilte den Diebstahl ihres E-Bikes mit. Das E-Bike befand sich in der Zeit von Donnerstagabend auf Freitagmorgen in der nicht versperrten Garage der Geschädigten in der Walther-Nernst-Straße und wurde dort von unbekanntem Täter entwendet und nach einigen Metern wieder abgestellt, da das E-Bike ohne den dazugehörigen Bordcomputer nur schwer zu fahren war. Das E-Bike hat einen Wert von 3.100 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Freitag zwischen 06:00 - 16:00 Uhr wurde in der Sophienstraße ein geparkter Pkw der Marke Audi angegangen. Der Täter schlug mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in die Heckscheibe, woraufhin diese zu Bruch ging. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Auf dem Stadtfest gekifft

WÜZRBURG/INNENSTADT. Am Freitag gegen 21:15 Uhr wurde durch eine Fußstreife auf dem Stadtfest ein 23 jähriger vor einem Geschäft in der Eichhornstraße sitzend angetroffen, als dieser einen Joint rauchte. Bei einer Durchsuchung wurde in der Geldbörse 0,3g Marihuana aufgefunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sachbeschädigung und Beleidigung - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Am frühen Samstagmorgen geriet um 03:15 Uhr der 23 jährige Geschädigte auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Faulenbergstraße mit einem unbekannten Täter in eine Streitigkeit. Im Zuge dieser Streitigkeit riss der unbekannte Beschuldigte die Folierung der Beifahrertür des Pkws vom Geschädigten der Marke Mercedes ab. Der 23 jährige wurde zudem lautstark bedroht und beleidigt. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 600 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet zur Aufklärung des vorliegenden Sachverhalts um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0931/457-2230

Unfallflucht

WÜZRUBRG/ZELLERAU. In der Zeit von Donnerstag 11 Uhr auf Freitag 12:15 Uhr wurde ein in der Mainaustraße auf Höhe der Bereitschaftspolizei geparkter Pkw der Marke Mercedes angefahren. Dabei wurde der linke Seitenspiegel abgerissen. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Betrunken in der Tankstelle

WÜRZBURG/LENGFELD. Am frühen Samstagmorgen gegen 02:45 Uhr wurde ein 51 jähriger Fahrzeuglenker aus einer Landkreisgemeinde auf dem Gelände einer Tankstelle in der Nürnberger Straße angetroffen, als dieser mehrere „Runden“ mit seinem Pkw drehte. Das Tankstellenpersonal wurde zuvor auf den 51 jährigen aufmerksam, da er mehrmals aus einer Weinflasche trank. Ein durch die Beamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Deshalb wurde der 51 jährige einer Blutentnahme unterzogen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Weil er bei der Sachbearbeitung auf der Dienststelle uneinsichtig und aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg