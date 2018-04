Mazda-Fahrer mit 1,4 Promille unterwegs

Pkw-Fahrer mit knapp 1,4 Promille unterwegs WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag wurde der 31-jährige Fahrer eines Mazdas in der Theresienstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille. Aus diesem Grund musste der Pkw-Fahrer die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss an die Sachbearbeitung durfte der 31-Jährige die Polizeiinspektion wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Weißer 3er BMW angefahren und geflüchtet WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. Am Mittwochnachmittag kam es im Lehmgrubenweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen 3er BMW hatte sein Fahrzeug gegen 14:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 103 abgestellt. Als er gegen 17:30 Uhr zu dem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeugheck rechts zerkratzt worden war. Offensichtlich war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem geparkten Pkw hängen geblieben und hatte sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230.

sre/Polizei Würzburg