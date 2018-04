Exhibitionist im Würzburger Hofgarten

Am Mittwochnachmittag entblößte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist vor einer Passantin.

Gegen 14:15 Uhr saß die 73-jährige Geschädigte im Hofgarten am Eingang Rennweg auf einer Bank. Der unbekannte Täter setzte sich neben sie und entblößte sein Glied. Die Frau stand daraufhin auf und ging ein Stück weiter. Der Täter folgte ihr nicht. Da die Anzeige erst am darauf folgenden Tag erstattet wurde, konnte keine Fahndung nach dem Mann durchgeführt werden.

Personenbeschreibung des Tatverdächtigen

Der Exhibitionist wird als etwa 1,75 Meter groß, 55 Jahre alt und schlank beschrieben.

Zur Tatzeit war er mit einem rot karierten Holzfällerhemd bekleidet.

Graue Mercedes C-Klasse beschädigt - Kennzeichen entwendet

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Winterhäuser Straße. Der Besitzer einer grauen Mercedes C-Klasse hatte sein Fahrzeug gegen 20:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 67 abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 15:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass beide Kennzeichen fehlten. Außerdem war der rechte hintere Reifen zerstochen worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den ungeklärten Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Zeppelinstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Dabei wurde eine 20-Jährige schwer verletzt und musste in ein Würzburger Krankenhaus verbracht werden.

Gegen 12:30 Uhr befuhr die 68-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta die Zeppelinstraße und wollte an der Kreuzung Wittelsbacherstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte 20-jährige Fahrradfahrerin, die im selben Moment auf dem Radweg entgegen kam und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern, wodurch die Radfahrerin zunächst auf die Motorhaube des Pkw stürzte und anschließend zu Boden fiel. Sie wurde hierbei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Würzburger Krankenhaus verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von schätzungsweise 3.000 Euro.

Die 68-jährige Pkw Fahrerin muss nun mit einem Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

35-jähriger Radfahrer mit über 2 Promille unterwegs

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:45 Uhr, fiel einer Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ein 35-jähriger Fahrradfahrer in der Ständerbühlstraße aufgrund seiner auffälligen Fahrweise ins Auge. Der Verkehrsteilnehmer wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest, dass der Mann mit rund 2,2 Promille unterwegs war. Aus diesem Grund musste er die Beamten zur Polizeiinspektion begleiten, wo durch einen hinzugezogenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

WÜRZBURG/LENGFELD. Am Donnerstag ereignete sich in der Louis-Pasteur-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der Besitzer eines grauen Renault Laguna parkte sein Fahrzeug gegen 07:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 vor der Einfahrt eines dortigen Baumarkts. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er einen frischen Unfallschaden feststellen. Die hintere linke Fahrzeugseite war durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren worden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro beziffert.

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am Kranenkai zwischen mehreren Verkehrsteilnehmern. Der bislang unbekannte Unfallverursacher überholte mit einem Fahrzeug mit weißem Anhänger einen Radfahrer und touchierte ihn hierbei. Das Fahrrad wurde dadurch auf einen geparkten weißen 1er BMW gestoßen. Der abgestellte Pkw wurde durch den Lenker des Fahrrads über dem Türgriff zerkratzt. Der Fahrer des Anhängergespanns setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 200 Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten nimmt die Würzburger Polizei unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg