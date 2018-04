Vier Frauen in Bar belästigt  Polizei nimmt 20-jährigen fest

Die Würzburger Polizei nahm einen 20-Jährigen Tatverdächtigen fest und sucht nun auch nach zwei Zeuginnen und möglichen weiteren Geschädigten.

In der Bar in der Sanderstraße hatten sich zwei junge Damen gegen 2 Uhr an die Türsteher der Lokalität gewendet, nachdem ein zunächst Unbekannter sie unsittlich berührt hatte. Zunächst konnten die Geschädigten gemeinsam mit dem Türsteher den Beschuldigten allerdings nicht mehr ausfindig machen. Wenig später trat der Beschuldigte erneut auf und belästigte zwei weitere Frauen im Alter von 19 und 31 Jahren. Auch sie wurden im Intimbereich von dem Mann berührt.

Als die Frauen ihn abgewiesen hatten, warf er ein Glas nach einer der Geschädigten. Er verfehlte die 31-Jährige jedoch zum Glück, so dass sie unverletzt blieb. Die verständigte Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm wenig später vor Ort einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung.

Der sachbearbeitende Ermittler sucht noch nach den beiden Zeuginnen, die ebenfalls von dem Beschuldigten belästigt wurden und bei dem Türsteher Hilfe gesucht hatten. Ihre Personalien sind noch nicht bekannt. Die beiden jungen Damen werden – genauso wie mögliche weitere Geschädigte - gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken