Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz

Der 21-jährige Fahrer eines Kleintransporters, der im gewerblichen Güterverkehr tätig ist, konnte keinen Tätigkeitsnachweis vorweisen. Er hatte während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und seine Ladung, die aus Spritzgießteilen bestand, war nicht gesichert.

Ein weiterer Fahrer eines Kleintransporters, der ebenfalls im gewerblichen Güterverkehr unterwegs war, führte keinerlei Aufzeichnungen mit.

Bei der Kontrolle eines Paketfahrers wurde festgestellt, dass dieser keine Aufzeichnungen über Lenk- und Ruhezeiten vorweisen konnte.

Die Fahrer erhalten jeweils eine Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz.

Beim Rückwärtsfahren Pkw übersehen

Am Mittwochmorgen, gegen 07.40 Uhr, fuhr eine 57-jährige Autofahrerin die Stichstraße von der Leo-Weismantel-Schule zur Einmündung St.-Bruno-Straße nach unten. Dabei erkannte sie, dass der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters (Schulbus) von der St.-Bruno-Straße rückwärts in die Stichstraße einbiegen wollte, um zu wenden. Daher blieb sie kurz stehen und fuhr dann nach rechts an den Fahrbahnrand zur Seite, um Platz zu schaffen und blieb erneut stehen.

Der Fahrer des Schulbusses fuhr zurück und übersah dabei den Pkw VW der 57-jährigen Frau.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 750,- Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Vorfahrt missachtet

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.50 Uhr, wollte ein 37-jähriger Golf-Fahrer von der Schulstraße kommend nach links auf die B 26 einbiegen. An der Einmündung hatte er die Vorfahrt zu beachten.

Beim Einbiegen übersah er jedoch einen von links kommenden Pkw Citroen eines 30-Jährigen und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

vd/Polizei Gemünden