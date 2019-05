Gemünden: Unfall verursacht und weitergefahren

Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1500 Euro entstand. Die Unfallverursacherin fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Fußgänger hatte den Vorfall jedoch beobachtet und teilte der Polizei das Kennzeichen mit. Der Fahrzeughalter konnte somit schnell ermittelt werden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Geparkte Autos angefahren

Gemünden. Am Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, streifte der 40-jährige Fahrer eines Citroen einen in der Frankfurter Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Langenprozelten. Am Sonntagabend kam es in der Zollbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.30 Uhr fuhr der 74-jährige Fahrer eines VW Touran beim Rückwärtsfahren gegen einen in der Zollbergstraße geparkten Audi. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3500 Euro.

Wildunfälle

Gemünden. Am Montagmorgen, gegen 05.20 Uhr, befuhr eine 47-jährige Auto-Fahrerin die Kreisstraße MSP 11. Hierbei kreuzte zwischen Harrbach und Karlburg ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Gräfendorf. In der Nacht zum Samstag, gegen 00.30 Uhr, fuhr eine 26-jährige Auto-Fahrerin von Michelau kommend in Richtung Gräfendorf, als ein Wildschwein die Straße kreuzte und von ihrem Auto erfasst wurde. Das Wildschwein wurde verletzt und musste mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinen Leiden erlöst werden. Am Mitsubishi entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Obersinn. Am Freitagabend, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Auto-Fahrer die Staatsstraße 2304 von Jossa kommend in Fahrtrichtung Obersinn. Hierbei erfasste er einen Fuchs, welcher verletzt und mit einem Schuss aus der Dienstwaffe erlöst werden musste. Am VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Aus Kurve gerutscht: Burgsinn

Am Freitagmorgen, gegen 06.45 Uhr, fuhr eine 27-jährige Aut-Fahrerin auf der Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Im Auslauf der „Berta-Kurve“ kam sie vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem Feld zum Stehen. Da die erste Meldung lautete, dass das Fahrzeug brennt, wurde die Feuerwehr Burgsinn hinzugezogen. Der Rauch stellte sich glücklicherweise als verdampftes Kühlwasser heraus. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf circa 3000 Euro geschätzt.

Holzdiebstahl: Burgsinn

Vermutlich im Zeitraum vom 22. bis 26.04.2019 wurden aus der Waldabteilung „Langer Grund“, welches sich im Revier Trockenbach zwischen Burgsinn und Rieneck befindet, 6,92 Festmeter Polterholz entwendet. Die 4 m langen Buchenholz-Stämme wurden komplett auf einen Rückewagen aufgeladen und abgefahren. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 350 Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

An geparktem Auto hängen geblieben: Gemünden

Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, blieb die 47-jährige Fahrerin eines Opel Astra beim Rangieren im Heiligen Weg an einem geparkten Ford Focus hängen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 1000 Euro.

Altreifen am Waldrand entsorgt: Aschenroth

Am Samstag wurde bei der Polizei eine illegale Entsorgung von Altreifen angezeigt. Eine Überprüfung ergab, dass 14 Reifen am Waldrand von Aschenroth, am Zaun der Trinkwasserversorgungsanlage oberhalb des Friedhofes, abgelegt wurden. Es handelt sich um circa 8 Jahre alte Reifen, teilweise auf Stahlfelgen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

