Arnstein: Gartenzaun beschädigt und geflüchtet

Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr. Augenscheinlich war der Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen am Gartenzaun hängengeblieben und entfernte sich im Anschluss, ohne jegliche Mitteilung an den Geschädigten zu hinterlassen. Vor Ort stellte die Polizei Splitter vom Rücklicht des unfallverursachenden Fahrzeuges sicher. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

mm/Polizeiinspektion Karlstadt