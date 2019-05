Betrugsmasche: Fake-Mails in Gemünden

Natürlich hatte der Empfänger der Mail nie mit dieser Firma Geschäftskontakte, so dass die Forderung ohne irgendeinen Hintergrund war. Die Polizei Gemünden rät jedem, der über sein E-Mail-Postfach Mitteilungen von unbekannten Absendern erhält, diese umgehend zu löschen. Auf angebotene „Links“ in den Mails sollte ebenfalls keinesfalls geklickt werden.

Auffahrunfall: Karsbach-Höllrich

Am Donnerstagnachmittag fuhr die 32-jährige Fahrerin eines VW-Caddy in der Kissinger Straße aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Mitsubishi auf. Bei dem leichten Anstoß entstand geringer Sachschaden von insgesamt circa 1500 Euro.

Laster streift Grundstücksmauer: Gössenheim

Am Donnerstag, 11.35 Uhr, wollte der 42-jährige Fahrer eines Lasters an der Ecke Ringstraße / Am Hag wenden. Dabei blieb er mit dem am Fahrzeugheck angebrachten Stapler leicht an der Grundstücksmauer eines Anwesens Am Hag hängen, wodurch leichter Sachschaden entstand.

Polizei Gemünden/red