Gemünden: Streit in Spielothek eskaliert - Mann droht mit Holzlatte

Hierbei kam plötzlich ein Mann auf ihn zugelaufen, der wild mit den Armen gestikulierte und Tritte gegen ihn andeutete. Der Fremde verließ anschließend die Spielothek und kam aber kurz darauf mit einer Holzlatte zurück. Er stellte sich wiederum vor den 41-Jährigen und beleidigte diesen. Dann verließ er abermals das Lokal. Der Geschädigte erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Etwa 30 Minuten nach der Anzeigenaufnahme ging ein erneuter Anruf bei der Polizei ein, dass der Mann nun mit einem Messer in der Hand vor einem Anwesen in der Bahnhofstraße stehen und umherschreien würde. Der Tatort wurde daher mit mehreren Polizeistreifen angefahren. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden. Da seine Identität zwischenzeitlich bekannt war, wurde er an seiner Wohnanschrift angetroffen und mit dem Sachverhalt konfrontiert. Der 27-Jährige leicht alkoholisierte Mann (0,6 Promille) gab an, dass es einen Streit gegeben habe, ein Messer wäre aber nicht im Spiel gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung gegen den 27-jährigen Mann aufgenommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Wildunfälle

Obersinn. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2304 zu einem Wildunfall. Gegen 04.30 Uhr fuhr ein 67-jähriger Auto-Fahrer von Obersinn kommend in Richtung Jossa. Circa 200 m nach dem Ortsende kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Ford des 67-Jährigen erfasst. Da das Wild anschließend flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Gräfendorf. Am Mittwochabend gegen 21.25 Uhr kam es zwischen Weikersgrüben und Michelau zu einem Wildunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr die Kreisstraße MSP 17 und erfasste hierbei ein die Straße querendes Reh. Am Alfa Romeo entstand Sachschaden von geschätzt etwa 3000 Euro.

Alkoholisierten Mann in Schutzgewahrsam genommen: Burgsinn

Am Mittwochabend gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, dass eine Person seit Stunden im Regen auf einer Bank am Radweg am Ortsende von Burgsinn in Richtung Mittelsinn sitzen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife saß der volltrunkene, völlig durchnässte Mann noch immer auf der Bank. Neben ihm zwei geleerte Wodkaflaschen. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 3 Promille. Da der 59-Jährige ohne festen Wohnsitz war, wurde er aufgrund der Außentemperaturen, des Wetters und seiner Alkoholisierung in Schutzgewahrsam genommen. Er durfte die Nacht in der Zelle einer Polizeidienststelle verbringen, muss dafür allerdings die anfallenden Kosten tragen.

Radweg wird als Baustellenumfahrung genutzt - Anzeige gegen Rollerfahrer: Gemünden

Angesichts der derzeitigen Sperrung der Staatsstraße zwischen Rieneck und Schaippach sucht mancher Verkehrsteilnehmer neben den offiziell zugelassenen Strecken auch seine eigenen Alternativrouten. So wurden inzwischen mehrere Autofahrer auf dem Radweg zwischen Rieneck und Schaippach von der Polizei kontrolliert und geahndet. Dabei wurden die Beamten am Mittwochnachmittag auch auf den Fahrer eines Elektro-Rollers aufmerksam. Der klappbare Scooter fuhr mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde der Fahrer angehalten und die Weiterfahrt unterbunden. Der 27-jährige Fahrer wird wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung angezeigt.

Dass sich nicht immer alle Verkehrsteilnehmer an die Regeln des Straßenverkehrs halten, müssen nun auch die betroffenen Anwohner der Umleitungsstrecken erfahren. Neben den Durchfahrtsverboten wird auch zunehmend über zu hohe Geschwindigkeiten des Umleitungsverkehrs geklagt. Die Mehrbelastung der Anwohner könnten die motorisierten Verkehrsteilnehmer durch angepasste Fahrweise und reduzierte Geschwindigkeit zumindest teilweise kompensieren. Verständnis für die unangenehmen Umwege der Autofahrer müssen für den begrenzten Zeitraum der Sperrung aber auch die Anwohner der betroffenen Straßen aufbringen. Die Minderheit der uneinsichtigen Fahrer wird die Polizei auch zukünftig zur Kasse beten, da bei allen Problemen und Einschränkungen die Sicherheit des Straßenverkehrs im Vordergrund stehen muss.

Polizei Gemünden/red