Sie alarmierte die Feuerwehr und versuchte gleichzeitig, das Feuer mit Hilfe eines Feuerlöschers zu löschen. Die Feuerwehr traf kurze Zeit später mit 12 Kräften ein und konnte den Brand schnell löschen. Die drei Mülltonnen brannten komplett ab. Außerdem war bereits ein Holzfensterrahmen eines Wohnhauses verkohlt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt. Die Polizei führt nun Ermittlungen zur Brandursache.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfall: Gössenheim

Am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Autof-Fahrer die Staatsstraße 2301 von Wernfeld kommend in Richtung Sachsenheim, als ein Hase die Fahrbahn querte. Das Wild wurde frontal erfasst und war nicht mehr auffindbar. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Fahrraddiebstahl: Gemünden

Im Zeitraum vom 30.04. bis 06.05.19 wurde ein am Fahrradständer am Bahnhof Gemünden abgestelltes Rad entwendet. Das Fahrrad der Marke Gudereit war mit einem Drahtseilschloss an dem Fahrradständer festgebunden. Der Zeitwert des Rades liegt bei ca. 150 Euro.

Schrottsammler ohne Erlaubnis: Gräfendorf

Am Dienstag, gegen 12.15 Uhr, wurde in der Seewiesenstraße ein Sprinter zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Im geschlossenen Laderaum des Klein-Laster befand sich Metallschrott. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 39-jährige Fahrer keine Sammlungsgenehmigung hatte. Außerdem fehlte an dem Laster die vorgeschriebene Kennzeichnung für Abfall. Da der angebliche Wohnsitz des Fahrers in Kassel nicht gesichert war, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldbuße in Höhe von 100 Euro erhoben.

Haftbefehl wurde abgewendet: Gemünden

Ein 23-jähriger Bauarbeiter hatte eine Geldbuße der Zentralen Bußgeldstelle in Höhe von 20 Euro nicht bezahlt und Zahlungsaufforderungen ignoriert. Daher erließ die zuständige Staatsanwaltschaft in Deggendorf einen Haftbefehl und ordnete damit die Erzwingungshaft an. Soweit wollte es der junge Mann dann doch nicht kommen lassen und er bezahlte nun inklusive angefallener Kosten über 80 Euro.

Polizei Gemünden/red