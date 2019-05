Burgsinn: Im Streit Mitbewohner verletzt

Gegen 18.00 Uhr kam es aus bislang unbekanntem Anlass zum Streit zwischen zwei Männern. In dessen Verlauf wurde ein 58-jähriger Mann von seinem 59-jährigen Kontrahenten gegen die Wand und einen Feuerlöscher gestoßen. Der 58-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Sitzbänke vorsätzlich beschädigt: Gemünden

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Sitzbänke, welche sich im Außenbereich der Leo-Weismantel-Förderschule befinden. Hierbei wurden vier Bretter durchgebrochen. Der Sachschaden wird auf circa 50 Euro beziffert. Der Bereich ist von Hecken umgeben und wird gerne von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Vandalismus auf Baustelle: Gemünden

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes brachen bislang unbekannte Täter zwei Baucontainer an der Baustelle Mainbrücke auf, indem sie die Eingangstüre eines Containers vermutlich mit einem Brecheisen aufhebelten. Weiterhin wurde eine doppelverglaste Fensterscheibe des Containers beschädigt.

An einem weiteren Container wurde vermutlich mehrmals massiv gegen die Stahltüre getreten und die Türe dann anschließend aufgebrochen. Die unbekannten Täter plünderten eine Kaffeekasse, verschütteten Kaffee und tranken eine Flasche Cola leer. Der Beuteschaden wird auf circa 20 Euro geschätzt. Der von den Tätern verursachte Sachschaden beträgt circa 1500 Euro.

Beim Rangieren Transporter beschädigt: Gemünden

Am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr rangierte ein 49-Jähriger in der Adolphsbühlstraße mit seinem Kleintransporter. Hierbei stieß er gegen einen VAN. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Polizei Gemünden