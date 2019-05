Zusammenstoß auf Parkplatz in Karlstadt

Die Radfahrerin war vom Zugang zu einer an den Parkplatz angrenzenden Arztpraxis auf das Parkplatzgelände aufgefahren ohne auf das dort fahrende Fahrzeug zu achten. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1600 Euro.

Auffahrunfall: Zellingen

Am Montag wollte gegen 14.30 Uhr eine 65-jährige Auto-Fahrerin auf der Staatsstraße Thüngen/Retzbach, am Ortseingang Retzbach, nach links in die Thüngener Str. einbiegen. Der mit einem Kleintransporter hinter ihr fahrende 63-jährige Mann bemerkte dies zu spät und fuhr auf das vor ihm langsamer werdende Fahrzeug auf. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Auto-Fahrer unter Alkoholeinfluss: Karlburg

In der Nacht von Montag auf Dienstag stellten die Beamten gegen 02.15 bei einer Verkehrskontrolle Uhr in Karlburg fest, dass ein 22-jähriger Auto-Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Eine Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Polizei Karlstadt /red