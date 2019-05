Karsbach: Handgranate gefunden

Karsbach. Am Donnerstagnachmittag wurde auf dem Lagerplatz einer Firma eine alte Handgranate gefunden. Vermutlich wurde die Granate irgendwann einmal mit Bauschutt dort angeliefert. Die Granate wurde durch den Kampfmittelräumdienst entsorgt.

Fahrraddiebstähle

Gemünden. Bereits am vergangenen Donnerstag, im Zeitraum von 11.00 bis Mitternacht, wurde ein im Fahrradständer am Bahnhof Gemünden abgestelltes Fahrrad der Marke „Diamond Back“ entwendet. Das Rad war mit einem Kabelschloss gesichert. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 25,- Euro geschätzt.

Im Laufe des Samstags, im Zeitraum von 14.30 bis 22.00 Uhr, wurde ein weiteres abgestelltes Fahrrad am Bahnhof entwendet. Das schwarze, ältere Rad war mit einem Drahtseilschloss gesichert. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 20,- Euro.

Im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagmittag wurde ein auf einem Grundstück im Neubergring abgestelltes Fahrrad der Marke Zündapp entwendet. Das Rad war mit einem Drahtseilschloss an einer Sitzgarnitur, welche vor dem Wohnhaus stand, festgemacht. Der Wert des Rades wird auf ca. 130,- Euro geschätzt.

Wer hat in den vorgenannten Fällen etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern

Burgsinn. Am Freitagnachmittag gerieten zwei Beteiligte aufgrund einer unklaren Verkehrssituation an der Einmündung Mittelsinner Straße/Poststraße in Streit. In dessen Verlauf stieg ein 56-jähriger Mann aus seinem Auto und nahm einen 15-jährigen Jugendlichen in den Schwitzkasten. Daraufhin schlug der 15-Jährige dem Autofahrer ins Gesicht. Beide Personen wurden hierbei leicht verletzt und begaben sich selbst in ärztliche Behandlung.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden. Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr befuhr ein 52-jähriger Autofahrer den Brückleinsweg in Richtung St.-Bruno-Straße. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wollte er sich rechts zwischen mehreren geparkten Fahrzeugen einordnen. Hierbei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite seines Ford den vorderen, linken Stoßfänger eines geparkten Citroen. Da der Unfallverursacher zunächst den Besitzer des beschädigten Autos nicht ausfindig machen konnte, hinterließ er eine Nachricht und verständigte die Polizei. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Alkoholisierter Autofahrer

Sinntal-Jossa / Obersinn. Am Freitagabend baten Kollegen der Polizeistation Schlüchtern um Überprüfung eines vermutlich alkoholisierten Autofahrers. Der 37-Jährige war gegen 18.50 Uhr im hessischen Weichersbach in eine Auseinandersetzung verwickelt und ist anschließend betrunken mit seinem Auto dort weggefahren. Der Mann konnte schließlich in seinem Anwesen angetroffen werden. Da ein durchgeführter Alkotest einen Wert von knapp 1,6 Promille ergab, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

Geparktes Auto angefahren

Rieneck. Am Samstag wurde ein in der Obertorstraße geparkter Pkw von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt. Die Geschädigte parkte am Tag der Einweihung des neuen Dorfladens ihren KIA auf Höhe des Anwesens Obertorstraße 4. Ein davor parkender bislang unbekannter Autofahrer streifte vermutlich beim Ausparken den KIA am vorderen linken Kotflügel. Am beschädigten Fahrzeug konnte blaue Fremdfarbe festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351-97410.

Alkoholisierter Radfahrer

Gemünden. Verkehrsteilnehmer wurden am Samstagmittag gegen 14.00 Uhr auf einen Radfahrer aufmerksam, weil dieser in „Schlangenlinien“ die Mühltorstraße entlang fuhr. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Radfahrer einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Opel touchiert hatte. Am Fahrzeug entstand jedoch kein Sachschaden. Da ein Alkotest jedoch einen Wert von knapp 2,5 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gesprächsweise gab der 30-jährige Radfahrer außerdem zu, in der Nacht zuvor 5 Joints geraucht zu haben. Der Radfahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol und anderer berauschender Mittel angezeigt.

Frau geschubst und leicht verletzt

Rieneck. Am Freitagnachmittag kam es in Rieneck zu einer Körperverletzung. Gegen 16.10 Uhr wurde eine 67-jährige Frau im Rahmen eines Familienstreites von einer 45-jährigen Frau geschubst. Sie fiel hierdurch rückwärts auf einen Steinboden und zog sich Prellungen am Arm zu. Die 47-Jährige wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung angezeigt.

Alkoholisierte Autofahrerin

Gemünden. Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr wurde eine Autofahrerin in der Wernfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Aufgrund dieses Wertes wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die 46-jährige Frau wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Wildunfälle

Rieneck. Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr fuhr eine 21-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn, als ein Rehbock die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin erfasste das Tier, welches getötet wurde. Der Schaden am Opel Adam wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Gemünden. Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2434 von Seifriedsburg in Richtung Schönau. Hierbei erfasste er ein Reh. Das Wild wurde getötet. Am BMW entstand geringer Sachschaden.

Polizei Gemünden