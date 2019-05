Schaippach: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmorgen, gegen 07.50 Uhr, befuhr die 61-jährige Fahrerin eines Ford Transit die Hofbergstraße und wollte nach links auf die Staatsstraße 2303 einbiegen. An der Einmündung missachtete sie die durch Zeichen "Vorfahrt gewähren" geregelte Vorfahrt und stieß mit dem Mercedes einer 63-jährigen Frau zusammen, welche sich auf der vorfahrtsberechtigten Staatsstraße befand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa2500 Euro geschätzt.

Betäubungsmittel aufgefunden: Karsbach

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in anderer Sache wurde am Mittwochmorgen in einem Wohnhaus Marihuana-Geruch wahrgenommen. Eine Überprüfung ergab, dass ein Mann kurz zuvor einen Joint geraucht hatte. Außerdem wurden 4 g Marihuana und diverse Rauschgiftutensilien aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Besitzer wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Gegen das Waffengesetz verstoßen: Burgsinn

In der Nacht zum Mittwoch, gegen 2.50 Uhr, wurde im Ortsbereich von Burgsinn ein Auto-fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 52-Jährige befand sich auf dem Rückweg von der Jagd. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jäger nicht die vorgeschriebenen Ausweisdokumente beziehungsweise Dokumente für Jagd und Waffe dabei hatte. Er erhält deshalb eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffen- und Jagdgesetz.

Beim Kradverkauf betrogen

Ein 20-jähriger Mann wollte Ende April über "Mobile.de" ein Krad verkaufen. Dabei täuschte ein bislang unbekannter Mann aus Schweden Kaufinteresse vor und brachte den jungen Mann dazu, sich einen Paypal-Account zuzulegen. Anschließend bekam er eine Mail aus der hervorging, dass ihm der Käufer 3005 Euro für das Krad überwiesen hätte. Daraufhin überwies er 790 Euro ins Ausland, um den Transport nach Schweden zu zahlen. Als er kurze Zeit später feststellte, dass er nur um die 790 Euro erleichtert worden war, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Polizei Gemünden/red