Rieneck: Gefährliche Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl - Polizei ermittelt gegen 16-Jährigen

Am Montagabend gegen 19.00 Uhr kam es in einer Waldhütte zu einer Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger zeigte bei der Polizei an, dass er von einem 16-jährigen Jugendlichen zunächst beleidigt und mit einer PET-Flasche auf den Oberschenkel geschlagen wurde. Außerdem erhielt er einen Faustschlag auf die linke Stirnseite. Auslöser des Streits war, dass ihm der 16-Jährige in den letzten Wochen seinen Shisha-Tabak und seine Shisha-Kohlen weggeraucht habe. Die Rauchutensilien befanden sich in einer Waldütte, in der sich die Jugendlichen regelmäßig getroffen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl.

Wildunfall

Burgsinn. Am Montagabend gegen 21.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Richtung Rieneck, als ihm ein Reh ins Fahrzeug lief. Das Reh wurde getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

In die Leitplanke gefahren

Gemünden. Am Montagnachmittag kam es auf der Kreisstraße MSP 19 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 75-jähriger Autofahrer aus Richtung Gemünden kommend in Fahrtrichtung Ruppertshütten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Im weiteren Verlauf drehte sich sein Pkw und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Leitplanke. Im Anschluss kam der Pkw Ford mittig der Fahrbahn, in Fahrtrichtung Gemünden, zum Stehen. Der Fahrer sowie seine Ehefrau als Beifahrerin blieben unverletzt. Durch den Unfall wurden 2 Leitplankenfelder sowie 2 Leitpfosten beschädigt. Der Pkw BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5000,- Euro beziffert.

Ladendieb flüchtete

Gemünden. Am Montagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, versuchte ein Mann neben seinen bezahlten Waren ein Shampoo, das er nicht bezahlt hatte, aus dem Markt zu schmuggeln. Der Mann wurde vom Verkaufspersonal aufgefordert, auf das Eintreffen der Polizei zu warten. Während der Wartezeit konnte der Unbekannte jedoch zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchten. Beschreibung des Mannes: Etwa 40 Jahre alt, 3-Tage-Bart. Er trug eine graue Sweatshirtjacke und eine blaue Jeans.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

mci / Quelle: Polizei Gemünden