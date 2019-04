Gemünden: Schüler angefahren

Am Sonntagabend kam es in der Ortsdurchfahrt von Wernfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schüler verletzt wurde. Gegen 19.20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Karlstadter Straße in Richtung Karlstadt. Auf Höhe der dortigen Metzgerei erfasste er einen die Straße überquerenden Fußgänger. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Jugendliche erlitt Prellungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto der Marke Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Aus Unachtsamkeit in den Straßengraben gefahren

Gössenheim. Am Samstagabend gegen 19.20 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin die B 27 von Eußenheim kommend in Richtung Gössenheim. Hierbei geriet sie vermutlich aus Unachtsamkeit auf einer geraden Strecke nach rechts ins Bankett und dann in den angrenzenden Straßengraben. Bei dem Unfall entstand weder Fremd- noch Eigenschaden an ihrem Opel. Die Fahrerin sowie ihre zwei Mitfahrer blieben unverletzt.

Autofahrer genötigt

Gräfendorf. Am Samstagnachmittag, etwa gegen 17 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf einem Feldweg von Schonderfeld nach Wolfsmünster. Dort traf er auf einen Mann, welcher mit seinem Hund spazieren ging. Nach Angaben des Autofahrers ging der Mann nach dem Erblicken des Autos absichtlich mit seinem Hund extrem langsam in der Mitte des Weges, so dass der Autofahrer nicht vorbei fahren konnte. Der Autofahrer zeigte den Vorfall anschließend bei der Polizei an. Die Polizei ermittelt gegen den Hundehalter wegen Nötigung.

Las-Tank beschädigt - Diesel ausgelaufen

Gemünden. Am Freitagabend fuhr der 41-jährige Fahrer eines Lasters mit Anhänger auf das Betriebsgelände einer Firma in der Langenprozeltener Würzburger Straße, um abzuladen. Hierbei kam er mit den rechten Rädern auf eine Kanalabdeckung aus Metall. Hierbei brach ein Teil der Abdeckung, stellte sich auf und durchbohrte den Tank des Lasters. In diesem befanden sich ca. 600 Liter Diesel. Ein Teil des Inhaltes konnte in Fässern aufgefangen werden. Da sich der Rest auf dem geteerten Hof und im Kanalschacht verteilte, wurde die Feuerwehr Gemünden alarmiert. Die Einsatzkräfte dichteten den Schacht vor und nach der Eintrittsstelle ab, so dass das Diesel nicht in die Kanalisation einlaufen konnte. Eine hinzu gerufene Entsorgungsfirma kümmerte sich um das Absaugen und Abbinden des Dieselkraftstoffes.

Alkoholisierte Frau musste ausgenüchtert werden

Gemünden. In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde in der Mühltorstraße eine stark alkoholisierte Frau angetroffen. Sie lag auf der Straße und schrie herum. Da keinerlei Kontaktpersonen erreicht werden konnten, wurde die hilflose 21-Jährige zur Ausnüchterung in eine Zelle der Würzburger Polizei verbracht.

Unbelehrbarer Autofahrer - Wiederholt ohne Fahrerlaubnis gefahren

Gemünden. Im Rahmen einer Schwertransportbegleitung vom Sindersbachsee nach Neuendorf musste am Freitagabend gegen 20.30 Uhr eine Vollsperrung der B 26 bei der Abzweigung nach Ruppertshütten durchgeführt werden. Während ein Streifenwagen den Verkehr aus Richtung Gemünden anhielt, kümmerte sich der Kollege um den Verkehr aus Richtung Lohr. Beim Herantreten an das erste Auto verdeckte der Fahrer gleich sein Gesicht. Der Beamte ließ sich aber nicht täuschen und erkannte den Fahrer, der derzeit keine Fahrerlaubnis besitzt. Er "verlor" vor einiger Zeit seinen Führerschein aufgrund einer Trunkenheitsfahrt. Bereits im vergangenen November wurde er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt. Dem 42-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erfolgt eine erneute Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Wildunfälle

Gemünden. In der Nacht zum Sonntag, gegen 0:30 Uhr, befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 19 von Langenprozelten in Richtung Ruppertshütten, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier, welches getötet wurde. An ihrem Honda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Karsbach. Kurze Zeit später, gegen 1 Uhr, erfasste eine 45-jährige Autofahrerin beim Befahren der Kreisstraße MSP 16 von Heßdorf in Richtung Karsbach ebenfalls ein Reh. Das Tier verstarb bei dem Zusammenstoß. Der Sachschaden an dem VW Golf wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Gemünden. Gegen 1:15 Uhr kam es zu einem weiteren Wildunfall. Eine 42-jährige Autofahrerin befuhr die Kreisstraße MSP 11 in Richtung Kleinwernfeld und erfasste ein Reh. Das Reh wurde getötet. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.