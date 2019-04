Karlstadt: Illegale Müllablagerung im Wald

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem Waldstück zwischen Stadelhofen und Mühlbach eine größere Menge Müll abgelagert. Unter anderem konnten dort Altreifen, Müllsäcke, Kartonagen und Möbelstücke aufgefunden werden. Bei der Sichtung des Mülls ergaben sich konkrete Hinweise auf den Verursacher. Diesbezügliche Ermittlungen dauern noch an.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Samstagnachmittag wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Würzburger Straße bei einem 25-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auf Nachfrage räumte der junge Mann ein Marihuana konsumiert zu haben. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Polizeiinspektion Karlstadt