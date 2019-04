Gemünden: Fiat verlor während der Fahrt Vorderrad

Das Gespräch mit der 30-jährigen Fahrerin ergab, dass an dem Fiat am Osterwochenende die Sommerreifen aufgezogen wurden. Ein - wie allgemein empfohlen - Nachziehen der Radmuttern wurde dann jedoch vermutlich unterlassen. Nachdem die 30-Jährige zunächst „komische Geräusche“ während der Fahrt vernahm, verlor sie dann schließlich gestern Abend während der Fahrt ihr linkes Vorderrad. Die Frau hatte großes Glück, dass es dabei nicht zu Schlimmerem gekommen ist.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Obersinn. Nachdem die Polizei Gemünden eine Mitteilung der Kfz.-Zulassungsstelle des LRA Karlstadt erhielt, dass der Versicherungsschutz des Autos eines 55-Jährigen seit dem 21.02.19 erloschen ist, konnte der Halter gestern angetroffen und die Kennzeichen entstempelt werden. Da das Fahrzeug trotz der fehlenden Versicherung benutzt wurde, wird der 55-Jährige nun nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.

Gemünden-Adelsberg. Bereits am Sonntagabend, 21.04.19, fiel einer Streifenbesatzung in der Adolphsbühlstraße ein Kleinkraftrad-Fahrer auf, der mit einem Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr unterwegs war. Als der 51-jährige Fahrer gestern angetroffen und diesbezüglich befragt wurde, gab er an, vergessen zu haben, sich um ein neues, gültiges Versicherungskennzeichen zu kümmern. Auch er wird sich nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Herrenlose Fahrräder :Gemünden-Wernfeld

Bereits seit einem längeren Zeitraum sind im Fahrradständer am Wernfelder Bahnhof drei unverschlossene Fahrräder abgestellt, von denen zwei allerdings nur noch Schrottwert haben dürften. Es handelt sich um Räder der Marke „Prophete“, „RS Bikes“ und „Komet“. Der Bauhof der Stadt Gemünden wurde mit der Abholung beauftragt. Sollte sich ein Zweiradbesitzer nun erinnern, sein Rad möglicherweise im Ständer „vergessen“ zu haben, möge er sich bitte an den Bauhof wenden.

Hase überfahren, Reh flüchtete nach Anstoß: Karsbach

Gestern Abend, 21.20 Uhr, wurde auf der B 27 ein Hase vom 28-jährigen Fahrer eines Seat überfahren. Freitagmorgen, 04.30 Uhr, kreuzte ein Reh die Fahrbahn der Staatsstraße 2434 und kollidierte mit dem Renault eines 49-Jährigen. Das Reh flüchtete im Anschluss und der zuständige Jagdpächter wurde mit der Nachsuche beauftragt. Bei beiden Unfällen entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

