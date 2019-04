Mopedfahrer mit Sozia rutscht von der Straße

Am Dienstag um 21:45 Uhr befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer zusammen mit seiner 16-jährigen Begleiterin die Staatsstraße von Duttenbrunn in Fahrtrichtung Stadelhofen und kam hier von der Fahrbahn ab. Beide stürzten in den Straßengraben und erlitten hierdurch mittelschwere Verletzungen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.600 Euro.

Jagdhütte in Lauenbach aufgebrochen

Laudenbach, Lkr. Main-Spessart: Bereits in der Zeit von Ostermontag, 20 Uhr, auf Dienstag, 20:30 Uhr, wurde eine Jagdhütte in der Nähe des Ortsverbindungsweges von Laudenbach nach Stadelhofen durch einen bislang unbekannten Täter mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Es wurde jedoch nichts entwendet, da keinerlei Wertgegenstände in der Hütte aufbewahrt wurden. Dem Geschädigten entstand durch die Tat lediglich ein geringer Sachschaden.

Zwei junge Ladendiebe in Karlstadt erwischt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Ein 16-Jähriger hatte zusammen mit seinem 15-jährigen Freund in einem Supermarkt in der Gemündener Straße in Karlstadt diverse Alkoholika entwendet und wurden durch Angestellte aufgehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 08:15 Uhr übersah ein 51-jähriger BMW-Fahrer in der Bodelschwinghstraße in Karlstadt, dass vor diesem zwei weitere Pkws verkehrsbedingt abbremsen mussten. Im Weiteren fuhr der 51-Jährige auf einen Peugeot auf, welcher hierdurch wiederum auf einen BMW geschoben wurde. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

„Rechts-vor-Links“ missachtet

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 08:55 Uhr befuhr ein 64-jähriger Opel-Fahrer die Heckenstraße in Retzbach und stieß hierbei mit einer 38-jährigen VW-Fahrerin im Kreuzungsbereich zur Kolpingstraße zusammen. Verletzt wurde hierdurch niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Beim Wenden Motorradfahrer übersehen - Unfall in Karlburg

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: Ebenfalls am Dienstag um 06:55 Uhr wollte in der Karolingerstraße in Karlburg ein 59-jähriger BMW-Fahrer wenden und übersah hierbei einen folgenden 51-jährigen Kradfahrer. Dieser musste derart ausweichen, dass er zu Sturz kam. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht und auch der 51-Jährige blieb unverletzt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt