Auffahrunfall in Retzbach

Dies erkannte eine 20-jährige Smart-Fahrerin zu spät und fuhr auf den VW von hinten auf. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss: Karlstadt

Am Montag um 18.10 Uhr wurde in der Würzburger Straße in Karlstadt ein 24-jähriger Renault-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Beamten wurde hierbei festgestellt, dass dieser unter Drogeneinfluss steht, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den 24-Jährigen erwartet zum Bußgeld auch ein Fahrverbot.

Weitere Fahrt unter Drogeneinfluss: Karlstadt

Ebenfalls in der Würzburger Straße in Karlstadt wurde bereits um 15.45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines 25-jährigen Ford-Fahrers festgestellt, dass dieser unter Drogeneinfluss steht. Auch dieser musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird mit einem Fahrverbot sowie Bußgeld rechnen müssen.

Polizei Karlstadt/red