Wem gehört das iPhone, das bei der Polizei in Gemünden abgegeben wurde?

Sofern sich der Eigentümer nicht meldet, wird es an das Fundamt der Stadt Gemünden weitergeleitet.

Fußgängerampel beschädigt

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart :

Am Donnerstag, 18.04.19 um 16.00 Uhr beschädigte ein 48-jähriger Fahrer eines Traktors mit dem ausgefahrenen Auslegearm die Fußgängerampel am Bahnhof in Mittelsinn. Er hatte vergessen, den Schwenkarm des Traktors einzufahren. Durch den Anstoß wurde die Ampelanlage beschädigt. Der Schaden dürfte ca. 10000 Euro betragen.





Handtasche abhanden gekommen

Gemünden, Lkr. Main-Spessart:

Am 19.04.19 gegen 23.00 Uhr legte eine 17-Jährige ihre Handtasche am Bahnhof in Gemünden vor dem Bahnhofsgebäude für kurze Zeit ab. Sie wollte ein Telefon suchen. Kurz darauf war die orangefarbene Stofftasche, in dem sich ihr Schwerbehindertenausweis befand, weg.





Rauch aus Wohnung

Gemünden, Lkr. Main-Spesart:

Am 19.04.19 um 14.10 Uhr wurde der Einsatzzentrale Rauch aus dem Dachstuhl eines Hauses in der Obertorstraße in Gemünden gemeldet. Ein 18-Jähriger hatte einen Topf mit Öl auf dem Herd stehen lassen. Das Öl entzündete sich und es gab eine Stichflamme. Ein Mitbewohner kam rechtzeitig hinzu, löschte den Brand und stellte den Topf auf den Balkon. Die verständigten Feuerwehren aus Gemünden und Langenprozelten mussten nicht mehr tätig werden.



Polizei Gemünden/mkl