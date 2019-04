Feuerlöscher in Gemünden abgelegt: Polizei sucht Besitzer

Am Dienstagmittag verständigten Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes die Polizei, dass im Einfahrtsbereich „Am Schutzhafen“ ein Feuerlöscher abgelegt bzw. möglicherweise entsorgt wurde. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit dem Wasserwirtschaftsamt Gemünden zwecks Abholung in Verbindung zu setzen.

Fundfahrrad Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Passanten verständigten am Dienstag die hiesige Polizeidienststelle, dass unter der Saalebrücke an der Duivenallee seit mehreren Tagen ein MTB-Jugendrad abgestellt sei. Es handelt sich hierbei um ein Rad der Marke „KS Cycling“. Die Gangschaltung am Rad ist defekt und der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei Gemünden unter Tel. 09351/9741-0 zu melden.

Heißer Föhn setzt Tisch in Brand

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart - Gestern Nachmittag, gegen 16.40 Uhr, arbeitet ein 65jähriger Mann an einem Arbeitstisch in seiner Garage. Dabei erhitzte er auch mittels eines Föhns ein Metallrohr. Während er seine Garage kurz verlassen hatte, lag der ausgeschaltete Föhn auf dem Tisch neben verschiedenen Plastikbehältnissen. Diese entzündeten sich vermutlich durch Resthitze im Föhn, worauf der Tisch in Brand geriet.

Der 65jährige konnte mittels eines Gartenschlauchs den Brand selbst ablöschen, so dass die verständigte Gräfendorfer Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Der entstandene Sachschaden dürfte ca. 1000 EUR betragen.

Polizeiinspektion Gemünden