VW fährt Mitsubishi auf: 2.250 Euro Schaden

Am Dienstag um 13.05 Uhr musste eine 29-jährige Mitsubishi-Fahrerin aufgrund der Ampelanlage an der Kreuzung B27 / Am Güßgraben in Retzbach verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein dahinter fahrender 79-jähriger VW-Fahrer zu spät und es kam zum Auffahrunfall. Verletzt wurde hierdurch niemand, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.250 Euro.

Zaun angefahren

Karlstadt. Über das zurückliegende Wochenende wurde an einem Grundstück in der Straße Am Saupurzel in Karlstadt ein Metallzaun durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Unfallzeit kann auf den Zeitraum von Freitag, 7.30 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, eingegrenzt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Polizeiinspektion Karlstadt