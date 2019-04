Halsbrecherische Überholmanöver eines BMW zwischen Wiesenfeld und Karlburg

Dabei näherte sich ein Fahrzeug im Gegenverkehr und es kam zu einer gefährlichen Situation, welche fast zu einem Frontalzusammenstoß führte. Ein solcher konnte nur verhindert werden, da der Familienvater sein Fahrzeug stark abbremste und so dem BMW-Fahrer das Einscheren ermöglichte. Im Anschluss daran überholte dieser nochmals mehrere Fahrzeuge in halsbrecherischer Weise. Verletzt oder geschädigt wurde niemand. Um Zeugenmeldungen wird gebeten.

Hinweise an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.

Notruf missbraucht

Anrstein, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 14:00 Uhr meldete sich bei der Rettungsleitstelle eine vermeintlich verletzte Person und erbat Hilfe. Nachdem sie Namen und Anschrift mitgeteilt hatte, wurde das Gespräch beendet. Eine weitere telefonische Kontaktaufnahme war anschließend nicht mehr möglich. Da man von einem medizinischen Notfall ausging wurde durch die Feuerwehr das Anwesen geöffnet und gemeinsam mit der Polizei nach der hilfebedürftigen Person durchsucht. Diese konnte jedoch nicht angetroffen werden. Erst im weiteren Verlauf gelang es, über einen Verwandten Kontakt mit ihr herzustellen. Sie erfreute sich bester Gesundheit und befand sich an ihrer Arbeitsstelle in Karlstadt. Wie sich durch die weiteren Ermittlungen herausstellte, wurde der Notruf wohl als „Scherz“ durch die Enkelin abgesetzt. Obwohl das Kind noch strafunmündig ist, hat der Vorfall nun Folgen. Für die Einsatzkosten und die entstandenen Schäden wird die Familie nun selbst aufkommen müssen.

Balkonbrand

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 15:30 Uhr kam es zu einem Balkonbrand im Stationsweg in Karlstadt. Offenbar entzündete eine unsachgemäß entsorgte Zigarette einen Blumenkasten, welcher seinerseits die Balkonverkleidung in Brand setzte. Die 47-jährige Mieterin befand sich zu diesen Zeitpunkt bereits nicht mehr in der Wohnung. Mit Hilfe der Nachbarn und eines Zweitschlüssels gelangte die Feuerwehr Karlstadt schnell in die Wohnung und konnte den Brand löschen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Zellingen, Lkr. Main-Spessart: Am Sonntag um 01:30 Uhr wurde ein 26-jähriger Mitsubishi-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er offenbar unter Drogeneinfluss stand. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auch die 27-jährige Fahrzeughalterin befand sich in dem Pkw. Da auch sie Drogen konsumiert hatte, musste das Fahrzeug abgestellt werden und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einer Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Außerdem wird gegen die Halterin wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

mkl/Polizei Karlstadt