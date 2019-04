Fahrzeuge in Tiefgarage in Karlstadt verkratzt

Im Nachgang meldeten sich noch weitere Geschädigte bei der Polizei. Zum einen wurde an einem 2er BMW der Kotflügel und die Beifahrertüre verkratzt. An einem grauen VW Golf waren entsprechende Beschädigungen an der hinteren rechten Tür festzustellen. Schadenshöhe diesmal etwa 2000 Euro.

Außenspiegel in Retzbach beschädigt - Verursacher flüchtig

Zellingen-Retzbach, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag vermutlich zwischen 10.20 Uhr und 18.30 Uhr tochierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in Retzbach in der Oberen Hauptstraße geparkten Pkw Dacia Logan. Hierbei wurde der Außenspiegel des Dacia beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Fahrt unter Drogeneinflussin Retzbach

Zellingen-Retzbach, Lkr. Main-Spessart Am Freitagnachmittag wurde in der Theodor-Heuss-Straße in Retzbach der Fahrer eines Kleintransporters kontrolliert. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurden bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der junge Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Auto in Zellingenmit Farbe beschmiert

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am Freitag gegen 18.00 Uhr wurde ein in der Brückenstraße in Zellingen geparkter schwarzer Pkw Opel Zafira mit goldener Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt