Mit manipuliertem Schein am Spielautomaten - Polizei fasst Täter

Wie bereits berichtet, fand am Freitag, 01.03.2019, um 17.15 Uhr, in einer Spielothek in der Bahnhofstraße in Gemünden eine Manipulation eines Geldspielautomaten statt.

Der zunächst unbekannte Mann mit Mütze spielte an einem Geldspielautomaten mit einem manipulierten 10-Euro-Geldschein. Nachdem dieser eingezogen wurde und der Automat auf Störung lief, ließ sich der unbekannte Mann von der Spielhallenaufsicht auch noch das Spielgeld in Höhe von 10,- Euro aushändigen und ging.

Der Täter wurde von der Videoüberwachung in der Spielothek aufgezeichnet. Nach Lageauswertungen beim Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) und beim Polizeipräsidium Unterfranken wurde nunmehr ein 42-jähriger, türkischer Mann aus Ochsenfurt als reisender Täter für die Tat identifiziert.

Der Türke hatte mit gleichem Modus Operandi weitere Taten in Kirchheim (BW), Dettelbach-Effeldorf, Nürnberg und Wang-Volkmannsdorf (OBB) begangen.

Wildunfall in Gräfendorf

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, erfasste eine 62-jähriger Autofahrerin beim Befahren der Staatsstraße 2302 von Gräfendorf in Richtung Wolfsmünster mit ihrem VW-Bus ein Reh. Dieses wurde bei dem Unfall getötet. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Holzkreuz am Badesee errichtet Gemünden a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart Vermutlich in der Nacht vom 08./09.04. 2019 wurde auf der Wiese am Einlauf des Sindersbach-Badesees, ein 2 Meter hohes Holzkreuz errichtet. Weiterhin lagen dort im Umfeld Kondome und Gleitgels. Außerdem hing am See-Auslauf in einem Baum ein Domina-Stiefel. Wer hat etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.