Laster bleibt an Hauswand hängen  fährt weiter

Am Donnerstag um 8 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lasterfahrer mit seinem Sattelzug die Karlstadter Straße in Arnstein und blieb hierbei an einer Hauswand hängen. Der Laster fuhr weiter ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vom flüchtigen Sattelzug ist bekannt, dass dieser einen Tiefkühlauflieger und spanische Zulassung hatte.

Hinweise an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt. Am Donnerstag um 14:30 Uhr befuhr eine 32-jährige Suzuki-Fahrerin die Johann-von-Korb-Straße in Karlstadt und missachtete hier die Vorfahrt eines vorfahrtsberechtigten Schulbusses. Der 57-jährige Busfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.

Polizeiinspektion Karlstadt