Kennzeichen gestohlen

Die Kennzeichenhalterung wurde dabei komplett beschädigt. Insgesamt dürfte sich der Schaden auf ca. 40 EUR belaufen und die Polizei Gemünden bittet um Hinweise unter Tel. 09351/9741-0.

Fahndungstreffer

Gemünden: Gestern Abend, 22.30 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße der Fahrer eines Pkw Fiat angehalten und im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft.

Dabei stellte sich heraus, dass der 39jährige Fahrer wegen eines Betrugsdeliktes durch die Staatsanwaltschaft in Würzburg zur Aufenthaltsermittlung im Inpol-System ausgeschrieben ist. Nachdem die ladungsfähige Anschrift des Mannes festgestellt wurde, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Wildunfall

Gössenheim: Gestern Abend, 23.30 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2303, kurz vor Sachsenheim, ein Reh beim Queren der Fahrbahn von einem 21jährigen Autofahrer frontal erfasst. Das Tier überlebte den Anstoß nicht und am Pkw Kia entstand Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Ladendieb gefasst

Burgsinn: Am Mittwochmorgen, 08.15 Uhr, wollte ein 39jähriger Mann an der Kasse eines Supermarktes seinen Einkauf von Waren im Wert von knapp 19 EUR zunächst mittels EC-Karte bezahlen. Als seine Karte nicht funktionierte, schnappte er sich die Waren, wobei er die Verpackungen aufriss und Lebensmittel sowie alkoholische Getränke sogleich vor Ort trank bzw. verspeiste. Er reagierte dabei auf keinerlei Ansprachen durch das Personal, warf dann einige Sachen wieder aufs Kassenband und verließ das Geschäft. Der 39Jährige wurde im Rahmen der Fahndung am Bahnhof Burgsinn durch die Polizei gestellt.

Wie sich herausstelle hatte der Ladendieb schon am 06.04.19 Kontakt mit der hiesigen Polizei. An diesem Tag hatte er im Dorfladen in Obersinn Lebensmittel entwendet.

vd/Polizei Gemünden