Fahrt unter Drogeneinfluss durch Zellingen

Am Dienstag um 7.40 Uhr wurde ein 21-jähriger VW-Fahrer in der Würzburger Straße in Zellingen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass dieser unter Drogeneinfluss steht. Zudem hatte der 21-Jährige noch eine geringe Menge von Betäubungsmittel bei sich. Dieser muss nun zusätzlich zum Bußgeld und einem Fahrverbot noch mit einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmittel rechnen.

Auffahrunfall in Retzbach

Retzbach, Lkr. Main-Spessart: Am Dienstag um 15:55 Uhr befuhr eine 56-jährige VW-Fahrerin von Retzbach kommend zur Kreuzung B27 / Am Güßgraben und musste hier verkehrsbedingt anhalten. Ein 50-jähriger VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr der 56-Jährigen auf. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

dc/Meldungen den Polizei Karlstadt