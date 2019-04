Gemünden: Körperverletzung und Beleidigung

Ein 21-jähriger Mann gab der Polizei gegenüber an, dass er von seinem gleichaltrigen Kontrahenten zweimal auf die Wange geschlagen worden sein soll. Der „Schläger“ gab wiederum an, dass er im Vorfeld massiv beleidigt wurde und er sich hierbei in seiner Ehre gekränkt fühlt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Wer vermisst sein Fahrrad?

Gemünden. Am Dienstagmorgen wurde auf dem Gelände des Wasser- und Schifffahrtsamtes am Schutzhafen in Gemünden ein Fahrrad aufgefunden. Der Eigentümer kann sich mit dem Fundamt der Stadt Gemünden in Verbindung setzen.

An Außenspiegel hängen geblieben

Langenprozelten. Am Dienstag, gegen 07.30 Uhr, blieb der 47-jährige Fahrer eines Volvo in der Langenprozeltener Straße beim Vorbeifahren am Außenspiegel eines geparkten Renault hängen. Der Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Hinweiszettel an der Windschutzscheibe und verständigte zusätzlich die Polizei.

Mit Frontschaufel Auto touchiert

Fellen. Am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, wollte der 68-jährige Fahrer eines Schleppers und beladener Frontschaufel aus einer Hofeinfahrt auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden Skoda und touchierte diesen mit der Schaufel. Am Skoda wurde die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Wernfeld. Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde auf der B 26 in Wernfeld der Fahrer eines VW Polo zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der 33-jährige Fahrer zeigte hierbei einen serbischen Führerschein vor. Da der 33-Jährige sich aber seit längerer Zeit durchgehend in Deutschland aufhält, hat der serbische Führerschein keine Gültigkeit mehr. Gegen ihn wird daher Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Polizei Gemünden/red