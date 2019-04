Sinngrund: Betrunkener Ladendieb

Auf Ansprache der Verkäuferin reagierte er nicht. Nach ca. 15 Minuten kam der Mann erneut zurück und wollte sich aus dem Spirituosenregal Schnaps bzw. zwei Bocksbeutel entnehmen. Dies konnte jedoch verhindert werden und der Mann verließ unverrichteter Dinge das Geschäft.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme bei ihm Zuhause wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Der Mann wird wegen Ladendiebstahl angezeigt.

Wildunfälle

Gräfendorf. Am Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2302 von Wolfsmünster in Richtung Schönau. Dabei querte ein Waschbär die Fahrbahn. Der Autofahrer erfasste das Tier mit seinem Audi. Der Waschbär flüchtete in Richtung Wald. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro ausgegangen.

Mittelsinn. Am Samstagmorgen, gegen 06.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung Mittelsinn, als ein Fuchs die Fahrbahn kreuzte. Der Autofahrer erfasste das Tier, welches hierbei getötet wurde. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Burgsinn. In der Nacht zum Sonntag, gegen 01.30 Uhr, fuhr eine 63-jährige Autofahrerin über die Hochstraße Richtung Gräfendorf. Hierbei kollidierte sie mit einem Reh, welches verstarb. Am Audi entstand ca. 1000 Euro Sachschaden.

Gräfendorf. Am Montag, gegen 05.30 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau die Kreisstraße MSP 17 von Michelau in Richtung Gräfendorf. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Michelau erfasste sie ein Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am KIA entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Obersinn. Kurze Zeit später ereignete sich in Obersinn ebenfalls ein Wildunfall. Hier befuhr ein 65-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn in Richtung Jossa. Kurz vor dem Parkplatz am Viadukt querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Auto erfasst. Das Tier wurde hierbei getötet. Der Sachschaden am Opel wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Autofahrer

Gemünden. Am Samstag, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 53-jähriger Autofahrer in der Adolphsbühlstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da im Rahmen der Kontrolle Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt. Den Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte, sowie ein Fahrverbot von 1 Monat.

Auf geparkte Autos aufgefahren

Gräfendorf. Am Samstagnachtmittag, gegen 16.45 Uhr, wollte eine 80-jährige Autofahrerin im Baumgartenweg losfahren. An der starken Gefällstrecke konnte sie zunächst nicht die Handbremse an ihrem geparkten Ford Fiesta lösen. Als sie es schließlich schaffte, setzte sich das Fahrzeug ohne eingeschalteter Zündung und ohne Bremskraftverstärker in Bewegung. Der Ford stieß zunächst gegen einen Seat Ibiza und dann gegen einen Opel Corsa. An den geparkten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2000 Euro. Am Ford wird der Schaden auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Samstagmittag, gegen 15.30 Uhr, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße in Gemünden. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass zwei vorausfahrende Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhalten mussten. Die 21-Jährige fuhr zunächst ungebremst gegen das Heck eines VW Polo, wodurch dieser auf einen Opel geschoben wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Bei Ausweichmanöver Fahrzeug beschädigt

Karlstadt. Am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Passat die B 26 von Karlstadt kommend in Richtung Gemünden. Kurz vor der Abzweigung nach Gambach kamen ihm zwei Fahrzeuge entgegen. Als die Autos ca. 150 Meter von ihm entfernt waren, wurde ein schwarzer Opel Corsa von einem roten VW Golf überholt. Da die verbleibende Reststrecke für den Überholvorgang nicht mehr ausreichend war, musste der Passat-Fahrer stark bremsen. Er führte eine Ausweichbewegung nach rechts an den Fahrbahnrand durch. Dies war notwendig, weil der Fahrer des VW Golf seinen Überholvorgang nicht beenden konnte oder diesen abbrach. Da der Corsa ebenfalls äußerst weit rechts fuhr, konnte der Überholer in der Fahrbahnmitte zwischen Corsa und Passat weiterfahren. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es dabei nicht. Da der Fahrer des VW Passat aufgrund der Ausweichbewegung mit den Felgen der Beifahrerseite gegen den Randstein schrammte, entstand leichter Sachschaden. Die entgegenkommenden Fahrzeugführer sind bislang unbekannt, da sie ihre Fahrt fortsetzten.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410 oder Polizeiinspektion Karlstadt, Tel. 09353/97410.

Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Gemünden. Am Freitagmorgen wurde ein Autofahrer in der Bahnhofstraße aufgrund eines nicht getragenen Sicherheitsgurtes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte er einen kosovarischen Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab, dass der 31-Jährige seit knapp einem Jahr seinen Wohnsitz in Gemünden hat. Er hätte daher seinen Führerschein nach 185 Tagen umschreiben lassen müssen. Da er dies bislang versäumt hat, wird er wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Müllbeutel aus dem Auto geworfen

Rieneck. Am Freitagvormittag, gegen 11.10 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter Fahrer eines Opel Astra die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn. Auf Höhe des „Steinbusches“ warf er 5 Abfalltüten auf eine Wiese neben der Straße. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die sich das Kennzeichen notierte und die Polizei verständigte. Beim Fahrzeughalter handelt es sich um einen 39-jährigen Mann. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Freitag, im Zeitraum von 09.15 bis 13.45 Uhr, wurde ein im Zeilbaumweg geparkter BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte vermutlich beim Ausweichen des Gegenverkehrs an der linken, hinteren Stoßstangenecke hängen geblieben sein. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/red