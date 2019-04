BMW in den Graben gefahren  Beifahrer leicht verletzt

Am Sonntag um 22 Uhr befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer die B26 von Stetten in Fahrtrichtung Karlstadt. Dieser kam im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der ebenfalls 28-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Es entstand einen Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Polizeiinspektion Karlstadt