Baustellenampel beschädigt

Der 17-jährige konnte durch Zeugen im Nahbereich des Tatorts festgestellt und verfolgt werden. Bezüglich des zweiten Täters sind weitere Ermittlungen erforderlich. Laut der Baufirma ist der Sachschaden an der Lichtzeichenanlage mit 15.000 Euro zu veranschlagen. Im Anschluss an die Personalienfeststellung wurde der leicht alkoholisierte 17-jährige an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Mobiltelefon entwendet

Karlstadt: Beim Besuch eines Kiosk in der Ringstraße in Karlstadt wurde einer 27-jähringen das Smartphone entwendet, als diese ihr heruntergefallenes Münzgeld aufhob. Der Dieb konnte dabei unerkannt flüchten. Auch durch eine nachträgliche Ortung des Mobiltelefons in Retzbach mit Hilfe einer bereits installierten App konnte lediglich in Erfahrung gebracht werden, dass es kurze Zeit nach dem Diebstahl bereits ausgeschaltet wurde.

vd/Polizei Karlstadt