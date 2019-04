Gemünden: Ladendieb erwischt

Danach wollte er den Markt verlassen. Die Kassiererin wollte jedoch noch den Inhalt einer mitgeführten Umhängetasche kontrollieren. Dieser Aufforderung leistete er jedoch keine Folge und verließ das Geschäft.

Als ihm der Filialleiter hinterher eilte, blieb der Mann stehen und zeigte seine nicht bezahlte Ausbeute. Er hatte 8 Flaschen Bier, Einwegfeuerzeuge und eine Frikadelle im Gesamtwert von 6,76 Euro in seiner Umhängetasche. Gegen den arbeitslosen Mann, gegen den in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten ermittelt wurde, wird nun Anzeige wegen Ladendiebstahl erstattet.

Metallschilder verloren - Autofahrer fuhr darüber: Gemünden

Am Donnerstag, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Autofahrer die B 26 von Gemünden kommend in Richtung Wernfeld. Kurz vor Wernfeld lag etwas auf der Straße. Da er dachte, dass es sich um eine Zeitung handelt, fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit darüber. Bei der „Zeitung“ handelte es sich jedoch um zwei Metallschilder, eines orange-rötlich, das andere ein „A“-Schild für Abfalltransporte. Es wird vermutet dass die Schilder vom Fahrer eines Abfall-Laster verloren wurden. Am Audi A5 wurden die Frontschürze und der Unterboden verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Geparktes Auto angefahren und beschädigt: Gemünden

Am Donnerstag, gegen 10.10 Uhr, wollte eine 53-jährige Audi-Fahrerin auf einem Parkplatz in der St.-Bruno-Straße einparken. Dabei touchierte sie den VW Golf einer 40-jährigen Frau. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5500Euro.

Wildunfall: Gemünden

Am Donnerstag fuhr ein 51-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 11 von Steinbach in Richtung Hofstetten. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem VW Tiguan erfasst. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Polizei Gemünden/red