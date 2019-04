Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Hierbei überfuhr er zwei Verkehrszeichen und riss 20 Meter Leitplanke aus den Bodenverankerungen. Der Pkw BMW kam etwa 10 Meter unterhalb der Fahrbahn im Dickicht auf den Rädern zum Stehen.

Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer konnten das Fahrzeug selbständig und unverletzt verlassen.

Da im Rahmen der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Alkoktest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,92 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde sichergestellt.

Der Pkw BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Außerdem war die Straßenmeisterei zwecks Straßenreinigung und Beschilderung im Einsatz. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Der Unfallverursacher wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs - infolge Alkohol angezeigt. Auf seinen Führerschein wird er die nächste Zeit verzichten müssen.

Leitplanke touchiert

Eußenheim/Aschfeld: Am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die MSP 1 aus Richtung Aschfeld kommend und bog nach links auf die B 27 ein. Kurz nach der Einmündung kam der 45-Jährige aufgrund einer Unaufmerksamkeit nach rechts und touchierte leicht die Leitplanke. Am Pkw VW Tiguan wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. An der Leitplanke entstand nach der ersten Inaugenscheinnahme kein Schaden.

Wiederholter Diebstahl aus Opferstock

Gemünden: Zum wiederholten Male wurde aus dem Opferstock der Kirche „Heiligste Dreifaltigkeit“ Geld entwendet. Der Tatzeitraum war Montag, 12.00 Uhr, bis Mittwoch, 09.00 Uhr. Wieviel Geld entwendet wurde, konnte nicht angegeben werden.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auffahrunfall

Gemünden: Am Mittwochvormittag, gegen 11.00 Uhr, fuhr eine 68-jährige Autofahrerin von der Bergstraße kommend an die Einmündung zur B 26 heran. Dort musste sie verkehrsbedingt anhalten.

Eine nachfolgende, 59-jährige Autofahrerin erkannte dies zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf. An beiden Fahrzeugen entstanden minimale Schäden. (Gesamtsachschaden ca. 500,- Euro). Die Insassen wurden nicht verletzt.

vd/Polizei Gemünden