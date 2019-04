Mann verletzt Notarzt und greifft Polizisten an

Zwei Polizeistreifen, ein Rettungswagen sowie der Notarzt trafen gleichzeitig gegen 21.45 Uhr am Anwesen ein. Als der Notarzt ins Bad eilte, um sich schnellst möglichst um den Mann zu kümmern, schlug ihm dieser unvermittelt ins Gesicht, woraufhin er Nasenbluten bekam. Der Randalierer war auch den Beamten gegenüber sehr aggressiv und versuchte mehrfach, einen Polizeibeamten zu schlagen. Er konnte schließlich überwältigt und in den Krankenwagen verbracht werden. Da der Verdacht bestand, dass der 41-Jährige eine Mischintoxikation zu sich genommen hat, wurde er zur weiteren Überwachung zunächst in eine Würzburger Klinik eingewiesen.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden in der Wohnung zwei Brocken Haschisch aufgefunden.

Der Mann erhält eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, wegen Körperverletzung und wegen versuchten tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Polizei Gemünden/red