Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 50-jähriger Kradfahrer mit 19-jähriger Sozia von Eußenheim kommend in Richtung Gössenheim. Dabei kam er in einer scharfen Rechtskurve (Wermkurve) auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegen kommenden Transporter seitlich kollidierte. Hierdurch kamen der Kradfahrer und seine Sozia zu Fall. Beide erlitten schwere Beinverletzungen und wurden mit Rettungswagen und -Hubschrauber in eine Würzburger Klinik verbracht.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn komplett gesperrt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Gössenheim und Eußenheim mit 15 Personen im Einsatz.

vd/Polizei Gemünden