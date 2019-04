Gemünden: Sachschaden nach Wildunfall

Am Dienstagmorgen, gegen 06.20 Uhr, fuhr eine 31-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2302. Zwischen Wolfsmünster und Schönau querten zwei Rehe die Fahrbahn. Eines davon wurde vom VW Polo der Frau erfasst. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zwecks Nachsuche verständigt. Der Schaden am Auto wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Weiterer Sachschaden nach Wildunfall

Burgsinn. Ein weiterer Wildunfall ereignete sich nur kurze Zeit später. Gegen 06.30 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Audi von Burgsinn in Richtung Gräfendorf, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Das Reh wurde vom Pkw erfasst, und rannte anschließend in den Wald weiter. Auch hier wurde der Jagdpächter verständigt. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro.

Bäume beschädigt

Rieneck. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurden bereits Mitte März zwei auf einem Grundstück am Badesee in Rieneck stehende Schwarzerlen beschädigt. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein bislang unbekannter Mann mit einer Motorsäge die Rinde von zwei Schwarzerlen beschädigt hat. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro ausgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auto unterschlagen

Gräfendorf. Bereits Mitte Februar wurde einem Mitarbeiter einer Transportfirma ein Renault zur Verfügung gestellt, damit er zwei weitere Mitarbeiter nach Rumänien fahren sollte. Der Mitarbeiter kam bis mit dem Fahrzeug nicht mehr zurück. Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung des Pkw.

Geld aus Opferstock gestohlen- Überörtliche Diebe als Täter ermittelt

Gemünden. Bei der Leerung des Opferstockes der Kirche „Heiligste Dreifaltigkeit“ am Montagmorgen fiel auf, dass dort Diebe am Werk waren und Geld entwendet hatten.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Fall rasch anhand von Spuren und Arbeitsweise aufgeklärt werden.

Es handelt sich bei den Tatverdächtigen um zwei reisende und wohnsitzlose Männer im Alter von 42 und 34 Jahren. Beide haben, überwiegend im bayerischen Raum, bereits zahlreiche Eigentumsdelikte begangen. Erst am 12.03.2019 wurden sie in Forchheim zur Mittagszeit auf frischer Tat ertappt, als sie sich auch an einem Opferstock zu schaffen machten und gerade dabei waren Geld aus diesem zu ziehen. Für beide Männer wurde nach der Festnahme die Untersuchungshaft angeordnet. Sie sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten und warten dort auf ihre Verurteilung.

Polizei Gemünden