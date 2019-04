14-jährige Schüler hatten Rauschgift konsumiert

Nachdem deutliche motorische und kognitive Ausfallerscheinungen und Hinweise auf Drogenkonsum vorlagen, wurden sie durchsucht. Bei der Kontrolle konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Bei den Jugendlichen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wildunfälle

Gemünden: Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr befuhr eine 48-jährige Autofahrerin die Ortsverbindungsstraße von Massenbuch nach Wiesenfeld. Zu Beginn des Waldstücks sprang ein Rehbock vor ihren Pkw, welchen sie frontal erfasste. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste vom hinzugerufenen Jagdpächter erlöst werden. Am Pkw Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Burgsinn: In der Nacht zum Samstag, gegen 03.20 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Rieneck in Richtung Burgsinn.

Etwa 2 km vor Burgsinn stand ein Waschbär auf der Fahrbahn. Trotz Vollbremsung kam es zu einem Zusammenstoß, den der Waschbär nicht überlebte. Der Sachschaden an seinem Pkw BMW wird auf ca. 1500,- Euro geschätzt.

Marihuana sichergestellt

Gemünden: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 01.00 Uhr ein 34-jähriger Mann in der Gartenstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, die sichergestellt wurde. Gegen den Maurer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Graffiti-Schmiererei an Troafohaus

Gemünden: Am Freitagnachmittag wurde eine weitere Graffiti-Schmiererei an drei Türen eines Trafohauses im Hofweg festgestellt werden. Es handelt sich um das TAG „MTC“, welches mit schwarzem Eddingstift geschrieben war.

Beim Verursacher handelt es sich um einen 19-jährigen Mann, welcher, wie bereits in der Zeitung berichtet, für eine Serie von Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet von Gemünden verantwortlich ist.

Beim Ausparken Pkw übersehen

Gemünden: Am Freitagvormittag wollte der 65-jährige Fahrer eines Pkw DaimlerChrysler auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weißensteinstraße rückwärts ausparken. Dabei übersah er den Pkw Audi einer 22-jährigen Autofahrerin und es kam zum leichten Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt.

Mofa-Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz

Gemünden: Am Freitag gegen 10.10 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Mofa die Friedenstraße. Dabei wurde festgestellt, dass am Mofa noch ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Mann wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Haftbefehl konnte abgewendet werden

Gemünden: Weil ein 53-jähriger Mann einen Strafbefehl in Höhe von ca. 600,- Euro nicht bezahlt hatte, sollte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 11 Tagen absitzen. Der 53-Jährige überlegte es sich dann doch und zahlte den offenen Betrag bei der Polizei ein, so konnte der Haftbefehl im letzten Moment abgewendet werden.

Kind geschlagen

Gräfendorf: Am Sonntagnachmittag kam es vor der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses zu einer Auseinandersetzung. Dabei soll ein junger Mann zwei im gleichen Anwesen wohnende Kinder ins Gesicht geschlagen, diese beleidigt und bedroht haben. Die Kinder waren beim Eintreffen der Beamten unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung.

Gewässer verunreinigt

Obersinn: Am Samstagnachmittag war im Ortsbereich von Obersinn die „Sinn/Mühlbach“ auf einer Länge von ca. 150 bis 200 Metern eingetrübt. Im Wasser schwamm eine gallertartige Masse und es war ein komischer Geruch feststellbar. Eine Wasserprobe wurde entnommen. Vermutlich handelt es sich um ausgelassenes, tierisches Fest.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise werden an die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, oder die Wasserschutzpolizei in Würzburg, Tel. 0931/457-2200 erbeten.