Fahrt unter Drogeneinfluss durch Karlstadt

Am Sonntag um 11:45 Uhr wurde ein 31-jähriger Citroen-Fahrer in der Würzburger Straße in Karlstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt