Illegale Sperrmüll-Entsorgung von 15 Matratzen

Hier wurden zur gleichen Tatzeit wie in Zellingen - in der Nacht auf 25.03. - insgesamt 15 Matratzen durch einen Unbekannten im Wald entsorgt. Die Matratzen sind ebenso vom gleichen Typ wie im Fall Zellingen und wurden in der Zwischenzeit vom Bauhof der Stadt Karlstadt entsorgt.

Hinweise bitte an die Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0.