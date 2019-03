Schlägerei und Rauschgiftfund

Gegen 21.45 Uhr geriet ein 34-Jähriger in der Bahnhofstraße zunächst in einen Beziehungsstreit mit seiner 28-jährigen Freundin. Hierbei soll er sie mehrfach geschubst haben. Als ein 28-Jähriger der Frau zu Hilfe kommen wollte, wurde auch er Zeugenangaben zufolge am Hals gepackt und geschubst. Ein Faustschlag ins Gesicht verfehlte dabei sein Ziel. Daraufhin folgte die Retourkutsche des 28-Jährigen. Er verpasste seinem Kontrahenten einen gezielten Faustschlag ins Gesicht, was eine Platzwunde zur Folge hatte. Durch die Streifenbesatzungen konnte die Situation vor Ort beruhigt werden. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,28 bzw. 1,48 Promille. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer.

Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen wurde außerdem ein Tütchen mit 1,2 g Marihuana sichergestellt. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Gegen den Besitzer wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Auto angefahren und geflüchtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart

Am Dienstagnachmittag, im Zeitraum von 16.00 bis 18.30 Uhr, hatte eine 18-jährige Autofahrerin ihren weißen Pkw Suzuki Swift auf einem Parkplatz „Am Tiefen Weg“ in Karlstadt abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie am vorderen rechten Kotflügel ihres Autos eine Delle fest. Über den Verursacher ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden